Covid, il 9 e 10 gennaio torna la zona arancione. Restrizioni e divieti: cosa si può fare

Nel weekend del 9 e 10 gennaio l'Italia torna in zona arancione. Ecco cosa si può fare tra restrizioni e divieti. Stop allo spostamento tra regioni e Comuni, se non per i tre motivi di necessità (lavoro, salute, ritorno al domicilio/residenza); in caso di Comuni con meno di 5 mila abitanti, è consentito spostarsi in un raggio di 30 chilometri ma non verso un comune capoluogo. Coprifuoco sempre in vigore dalle 22 alle 5. Chiusi i centri commerciali, mentre bar e ristoranti sono aperti (ma solo per asporto) fino alle 22. I negozi invece sono aperti, secondo il normale orario previsto dal Comuni. Scuole in presenza solo per materne, elementari e medie, per le superiori didattica a distanza. Dall'11 gennaio, infine, non è ancora certo se rimarrà la divisione in zone a livello nazionale o solo regionale, nè se la zona arancione nazionale sarà replicata per tutti i fine settimana del mese.

