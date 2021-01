Restrizioni Covid, Italia zona gialla il 7 e 8 gennaio. Vietati gli spostamenti tra Regioni, poi nuova stretta

06 gennaio 2021 a

Il 7 e 8 gennaio l'Italia torna in zona gialla, ma sono vietati gli spostamenti tra regioni, se non per validi motivi (ritorno alla residenza o domicilio, lavoro, salute). Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.. In questi due giorni è possibile spostarsi liberamente, sempre all'interno della propria regione. Scuole materne, elementari e medie riaprono, mentre per le superiori si tornerà in classe l'11, tranne in alcune regioni i cui governatori hanno emesso apposite ordinanze. Bar e ristoranti, gelaterie, pasticcerie possono riaprire fino alle 18, orario dal quale tornerà ad essere consentito solo l'asporto (fino alle 22) e la consegna a domicilio; i negozi, invece, possono rimanere aperti fino alle 20. Nel fine settimana, invece, tutto il Paese tornerà zona arancione.

