Si sottopone al vaccino anti Covid e muore il giorno dopo per emorragia cerebrale: tragedia in una Rsa di Genova

06 gennaio 2021 a

a

a

Morta per emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta al vaccino anti Covid. E' successo a una donna di 89 anni residente in una Rsa di Genova. Si tratta del primo caso italiano, dopo quelli dell'anziana morta in Slovenia per infarto e l'infermiera di 41 anni deceduta nel sonno il giorno dopo l'inoculazione della prima dose. Nessuno di questi tre tragici avvenimenti è però direttamente collegato al vaccino: per fugare ogni dubbio è stata avviata un’indagine, anche se l’agenzia ligure per la Sanità ha già fatto sapere che “al momento non si rilevano nessi causali diretti tra emorragia e vaccino”. La donna di 89 anni era stata vaccinata giovedì 5 gennaio.

Via libera al vaccino Moderna: l'Ema raccomanda la somministrazione solo per i maggiorenni

Tre casi di morte post vaccino sono quasi irrilevanti per poter generare allarme, anche perché finora non è emersa alcuna correlazione tra i due eventi. "Eventi avversi più rari potranno essere ancora individuati nell’uso massivo, come succede per tutti i farmaci e vaccini - ha precisato il virologo Fabrizio Pregliasco - ma un conto sono gli eventi avversi rari, un altro eventi estremi, come un decesso indipendente dal fatto che sia stato assunto un farmaco o si abbia ricevuto un vaccino”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.