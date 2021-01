Covid, 15.378 nuovi casi con 135.106 tamponi: altri 649 morti. L'indice di positività scende all'11,4%

05 gennaio 2021 a

Sono 15.378 i nuovi casi di positività al Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Nuovi contagi a fronte di 135.106 tamponi, per un indice di positività che cala e si attesta intorno all'11,4%. Ancora alto il numero dei morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 649, che portano il totale delle vittime a 76.329 dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus: Codacons 'casi di siringhe vaccino sbagliate in tutta Italia'

Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, hanno fatto registrare un calo di 10 unità, per un dato complessivo di 2.569. Questi i dati principali relativi al bollettino diffuso dal Ministero della salute nella giornata di martedì 5 gennaio. I guariti sono 1.536.129 (+16.023), mentre gli attualmente positivi 569.161 (-1.297).

