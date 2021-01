Meteo, neve nel weekend: sabato e domenica anche nel centro Italia. Le previsioni

05 gennaio 2021 a

a

a

L'Italia deve prepararsi a un complesso fine settimana dal punto di vista meteo. Sarà investita da quella che il portale ilmeteo.it definisce una "poderosa discesa fredda". Sabato 9 gennaio precipitazioni via via più diffuse dalla Sardegna si incammineranno velocemente verso le regioni centrali e parte di quelle meridionali. Entro sera la perturbazione risalirà verso il Nordest. L'apporto costante di aria fredda farà calare la quota delle nevicate che sugli Appennini dagli iniziali 6/800 metri di Toscana e Marche, potrà scendere fino a 200 metri. Al Nord, il clima già piuttosto freddo dei giorni precedenti e il nuovo afflusso di correnti gelide faranno cadere la neve fino in pianura su Emilia Romagna e Veneto. Sempre ilmeteo.it spiega che domenica 10 gennaio le perturbazioni si estenderanno a gran parte del Nord e insisteranno sul Centro. Sarà colpita duramente anche la Campania. Neve in pianura sulla Lombardia orientale, sul basso Piemonte, anche sotto forma di bufere. Ma la neve è prevista in pianura anche in Toscana e in città come Firenze, Arezzo, Prato, oltre che sulle coste di Marche e Abruzzo e in diverse aree dell'Umbria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.