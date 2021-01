Covid, medico di Sondrio ricoverato dopo aver fatto il vaccino: "Forse già positivo prima della dose"

05 gennaio 2021 a

Un medico di base della provincia di Sondrio, che a fine dicembre si era vaccinato contro il Covid nell’ospedale Civile, è stato ricoverato per Coronavirus all’ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), in Lombardia. Il medico non è in gravi condizioni e non è ricoverato in terapia intensiva.

Stando a quanto ha spiegato il direttore generale dell’Ats della Montagna, Lorella Cecconami, è probabile che l’uomo fosse già positivo senza saperlo quando gli è stata inoculata la prima dose del vaccino. Secondo gli esperti prima che il vaccino faccia effetto e renda immune dal virus è necessario che trascorrano almeno 15 giorni dall'inoculazione.

