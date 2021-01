Covid, Burioni: "Nel 1973 per il colera solo a Napoli furono vaccinate in una settimana un milione di persone. Basta bugie"

05 gennaio 2021 a

Il virologo Roberto Burioni continua a rifilare bordate sulla organizzazione relativa alla campagna di vaccinazione anti Covid. In un tweet infatti il virologo spesso ospite in tv da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha citato l'esempio di Napoli di qualche decennio fa. "Nel 1973, a seguito di un’epidemia di colera, nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati un milione di pazienti", ha scritto.

Burioni poi prosegue: "Un milione in una settimana nel 1973 in una sola città. Non dite che non si può fare, perché è una bugia. Nessun ritardo", ha aggiunto il virologo. Fino a questo momento in tutta Italia sono state vaccinate contro il Covid meno di 180.000 persone, il 37,3% delle dosi consegnate.

