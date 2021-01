Covid, in Italia vaccinate 178.939 persone: numero pari al 37,3% delle dosi consegnate

05 gennaio 2021 a

Sono 178.939 le persone finora vaccinate in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 gennaio alle 2.30 sul sito del commissario straordinario per l’emergenza, Arcuri, un numero che è pari al 37,3% delle dosi consegnate.

Per la Befana in arrivo altre 470 dosi del vaccino

Non certo un numero confortante, a dimostrazione di come la campagna di vaccinazione stia andando piuttosto a rilento. Per quanto riguarda la Regione con il maggior numero di vaccinati, il Lazio, con il 63,3%, è stato superato dalla provincia autonoma di Bolzano, con il 67,7%. Fanalino di coda il Molise, con appena l’1,7%, mentre la Lombardia è all’11,4%.

