Covid, 10.800 nuovi casi e 348 morti. In lieve calo il tasso dei tamponi positivi: 13.8%

Covid, sono 10.800 i nuovi casi di contagio (per un totale di 2.66.244 dall’inizio dell’epidemia) e 348 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il giorno precedente, domenica 3 gennaio, invece, i nuovi casi erano stati 14.245 e 347 i morti. I guariti, invece, sono 16.206. L'indice di positività, tuttavia, resta alto al 13,8%, effetto di 77.993 tamponi (67.174 quelli di ieri). Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva che ora sono in totale 2.579 (-4 da ieri). Le persone ricoverate con sintomi sono 23.317. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (1.682), l’Emilia Romagna (1.600), la Sicilia (1.391) e la Lombardia (863).

