Vincicasa, fortunato giocatore si mette in tasca mezzo milione di euro

Chiudere il 2020 vincendo mezzo milione. E' capitato a uno scommettitore di Anzio, in provincia di Roma, che giovedì 31 dicembre ha centrato il cinque da 500mila euro nel concorso Vincicasa. Si mette in tasca 200mila euro in contanti e 300mila che deve investire nell'acquisto di un immobile. La schedina è stata convalidata nel punto vendita Sisal Ventitre di via Ardeatina 139. La combinazione vincente del concorso è stata 5 - 10 - 15 - 20 - 33. Sono stati centrati anche 30 quattro che vincono 87 euro, 584 tre da 15 euro e 5.288 due da 2 euro e 40.

