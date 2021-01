Superenalotto, sfiorata la vincita da capogiro. Due 5 da 93mila euro. Il jackpot continua a salire

02 gennaio 2021 a

Superenalotto, altro concorso senza il sei. Nemmeno oggi, sabato 2 gennaio, è stata azzeccata la sestina vincente. Il jackpot, dunque, che già era di 86 milioni, continua a salire. Ma ci sono stati due giocatori che hanno sfiorato il colpo della vita. Hanno indovinato il cinque e quindi sfiorato quella che sarebbe stata una vincita clamorosa. In ogni caso si mettono in tasca 93 mila euro. Una schedina è stata giocata a Montepulciano, in provincia di Siena; l'altra a Latisana, in provincia di Udine. L'ultimo sei da 59 milioni di euro è stato centrato il 7 luglio del 2020 a Sassari.

