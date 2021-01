Vaccino, due milioni di dosi a settimana da Astrazeneca a partire da metà gennaio

02 gennaio 2021 a

Da metà gennaio Oxford e AstraZeneca dovrebbero riuscire a garantire ogni settimana due milioni di dosi di vaccino contro il Covid 19. E' il quotidiano inglese The Times a scriverlo, sottolineando che il governo inglese guidato da Boris Johnson sta pressando per accelerare il più possibile la somministrazione del farmaco alla cittadinanza nella speranza di contenere il più possibile la pandemia. Crescono quotidianamente le preoccupazioni per il tasso di diffusione raggiunto dal virus e il sistema sanitario è costretto a cercare di far fronte a un elevato numero di ricoveri ospedalieri a causa della maggiore capacità di trasmissione del nuovo ceppo.

