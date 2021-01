Covid, 22.211 nuovi casi con 157.524 tamponi: i morti sono 462. L'indice di positività sale al 14,1%

01 gennaio 2021 a

I nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono 22.211, con 157.524 tamponi effettuati. I morti nelle ultime 24 ore sono 462. Questi i dati principali del bollettino diffuso dal Ministero della Salute venerdì 1 gennaio. L'indice di positività, vale a dire il rapporto tra positivi e tamponi effettuati continua a salire, attualmente è al 14,1%, rispetto al 12,6% di giovedì 31 dicembre.

Un morto e 79 feriti (23 ricoveri): il bilancio definitivo per i botti nella notte di Capodanno

Sono 16.877 i nuovi guariti (1.479.988 in totale). In calo i ricoveri e le terapie intensive.Sono infatti 329 i pazienti in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 22.822. Lieve calo anche nelle terapie intensive con 2 ricoveri in meno per un dato complessivo di 2.553: 145 gli ingressi di venerdì 1 gennaio.

