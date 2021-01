Capodanno 2021 a Roma, strage di uccelli per i fuochi d'artificio: migliaia di volatili morti sull'asfalto

01 gennaio 2021 a

Una vera e propria strage di uccelli quella avvenuta a Roma per i botti di Capodanno. Sull'asfalto migliaia di esemplari, morti, storditi o che non riescono a riprendono il volo. La causa principale è quella dei fuochi d’artificio andati in scena al Circo Massimo per l'arrivo del 2021 che nella capitale qualcuno ha fatto esplodere nonostante il divieto imposto dall’ordinanza comunale.

Roma, Capodanno: Raggi firma l'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio. Multe fino a 500 euro

La sindaca Raggi aveva infatti firmato un’ordinanza che vietava i fuochi d'artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24 del 6 gennaio 2021. Un’ordinanza che prevedeva multe fino a 500 euro e sequestro amministrativo del materiale esplodente per chi contravveniva al divieto. Ma evidentemente questo non è bastato: alcuni video pubblicati sul web hanno mostrato uccelli che volavano disperati per poi cadere a terra. Immagini davvero brutali.

