Covid, infermiere americano positivo otto giorni dopo la vaccinazione. Roberto Burioni spiega il motivo su twitter | Foto

Roberto Burioni risponde su twitter al fatto di giornata sul Covid: l'infermiere americano positivo otto giorni dopo la vaccinazione. "Ripeto fino alla nausea: nessun vaccino può offrire una protezione prima di 15 giorni dalla sua somministrazione. È inutile cercare di spaventare le persone: per produrre anticorpi il nostro organismo ci mette del tempo. Fatevene una ragione", ha scritto il virologo su twitter.

Il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano si è esposto così in prima persona in riferimento al caso di un infermiere americano che sui social ha dichiarato: "Otto giorni dopo la dose sono risultato positivo al Covid". Burioni ha continuato poi a pungolare il governo sulla campagna di vaccinazione: "Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile - ha scritto sempre su twitter -. O riescono a stare al passo con gli altri paesi, o se ne devono andare. Subito".

