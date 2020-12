L'Eredità, Luca Fusar Imperatore prova a seguire le orme di Cannoletta: "A Natale giochi di società davanti alla videocamera"

29 dicembre 2020 a

L'Eredità, il quiz televisivo condotto da Flavio Insinna su Rai1 prima del telegiornale, cerca un nuovo campione che possa sostituire nel cuore della gente Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico che per 51 puntate è stato il migliore. Negli ultimi giorni si è laureato campione tre volte, senza però sbancare la Ghigliottina, Luca Fusar Imperatore.

"Come ho trascorso quindi queste giornate natalizie? Che cosa ho fatto? Beh, diciamo che mi sono dedicato... ai giochi di società, ecco... Sì, sì, davanti alla videocamera... d’altronde, di questi tempi..." ha scritto il giovane concorrente su facebook. Originario di Lodi, abita a Roma da oltre sei anni e lavora presso una compagnia petrolifera. Laureato in discipline economiche e sociali, è appassionato di fumetti e viaggi (l'ultimo in Perù). Ha tutto per seguire le orme di Cannoletta, ma lui schiva il paragone: "Al massimo sono un sedicesimo di lui...".

