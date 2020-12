Marco Pantani, l'ex massaggiatore Pregnolato: "La verità me la porterò nella tomba"

28 dicembre 2020 a

Marco Pantani fa ancora discutere. A breve arrivano le sue ricorrenze. Il 14 gennaio il compleanno, il 14 febbraio la morte. Stasera in tv - oggi 28 dicembre 2020 - su La7 andrà in onda lo speciale di Atlantide sulla figura del campione romagnolo che ha fatto emozionare l'Italia intera negli anni Novanta per poi morire, in circostanze ancora poco chiare, nel 2004. Tanto che la madre Tonina lotta per riaprire il caso: per lei non si è trattato di un suicidio ma di un omicidio.

Vita e morte del pirata, resta il giallo sulla fine di Marco Pantani

Da poco è tornato a parlare Roberto Pregnolato, suo storico massaggiatore: "Con Marco abbiamo vissuto in maniera quasi simbiotica, ma non ho una risposta su chi l'ha ucciso. Sono convinto che a Madonna di Campiglio sia stato vittima di un colossale raggiro ma, anche se ho le mie idee, non sarei mai in grado di indicare esecutori e mandanti. Per fare delle accuse ci vogliono le prove e io le prove non le ho. Di certo sono a conoscenza di tante cose, belle e brutte, ma per rispetto dell'amicizia me le porterò nella tomba”.

