Covid, 8.913 nuovi casi con soli 59.879 tamponi: 305 morti. L'indice di positività sale al 14,8%

Nel giorno del Vaccine day, sono 8.913 i nuovi casi di positività al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di appena 59.879. I morti sono 305, con un indice di positività (vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati) che è salito al 14,8%. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva, rimasto dunque fermo a quota 2.580. Questi i dati principali diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione civile nella giornata di domenica 27 dicembre.

Per quanto riguarda le regioni più colpite, in Veneto da registrare 3.337 nuovi contagi, 1.283 in Emilia Romagna. Da segnalare nelle ultime 24 ore i 7.798 guariti, per un totale di 1.394.011 unità.

