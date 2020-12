Covid, la prima vaccinata Capobianchi rivela da Mara Venier: "Non mi ha funzionato la sveglia, ho rischiato di far tardi"

27 dicembre 2020 a

Piccolo fuori programma per Maria Rosaria Capobianchi, la professoressa dello Spallanzani di Roma prima persona a essersi sottoposta al vaccino anti Covid proveniente dall'americana Pfizer. La Capobianchi è intervenuta in diretta su Rai1 da Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In di domenica 27 dicembre.

Maria Rosaria Capobianchi, la prima vaccinata contro il Covid: 67 anni di Procida, ha isolato il virus a febbraio

"Ha dormito professoressa?", ha chiesto la conduttrice. Sorprendente la risposta di Maria Rosaria Capobianchi: "Guardi, mi sono svegliata alle 3. Poi mi sono rimessa a letto - ha aggiunto - e mi vergogno quasi a dirlo. Non mi ha funzionato la sveglia e per andare allo Spallanzani mi sono 'scapicollata', quasi non faccio in tempo". "Be, sarebbe stato incredibile", ha replicato sorridendo Mara Venier. Per la serie, tutto è bene quel che finisce bene.

