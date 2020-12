Maria Rosaria Capobianchi, la prima vaccinata contro il Covid: 67 anni di Procida, ha isolato il virus a febbraio

27 dicembre 2020 a

a

a

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi è stata la prima persona a vaccinarsi in Italia contro il Covid. La Capobianchi lavora allo Spallanzani di Roma e dopo di lei a vaccinarsi sono state le altre professoresse Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo, l'operatore sociosanitario Omar Altobelli e l'infermiera Claudia Alivernini.

Video su questo argomento Le prime tre vaccinazioni in Italia: "E' l'inizio della fine per il contagio"



La dottoressa Capobianchi, classe 1953, nata a Procida (Napoli), ha 67 anni e dirige il laboratorio di virologia dell'ospedale della capitale punto di riferimento nella lotta contro il Coronavirus sin dalle prime fasi dell'epidemia. È stata lei con il suo team a isolare, tra i primi ricercatori al mondo, il Coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della pandemia. Era l'inizio di febbraio e la pandemia era solo all'inizio in Europa e in Italia, ma già lo Spallanzani, dopo aver gestito il caso dei due cittadini cinesi ricoverati nell'istituto, era impegnato non solo nelle cure ma soprattutto nella ricerca e nella compilazioni di protocolli sanitari. Maria Rosaria Capobianchi fa parte di quei medici e ricercatori in questi anni in prima fila per arginare le epidemie più gravi, dall'Hiv all'Ebola. Ora è entrata nella storia come prima vaccinata in Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.