Covid, 27 dicembre in fascia rossa poi tre giorni in quella arancione: le regole

Un altro giorno in fascia rossa. Anche domani, domenica 27 dicembre 2020, restano chiusi negozi e attività commerciali ad eccezione di farmacie, alimentari e beni di primissima necessità. Spostamenti permessi solo per "comprovate esigenze", o per andare in visita da un parente o un amico, muovendosi in non più di due persone, eccezion fatta per minori di 14 anni e disabili.

Decreto Natale, spostamenti verso le seconde case ok sempre se nella stessa regione. Multe fino a mille euro

Il lockdown in versione soft’ pensato per il Natale Covid e attivo dal 24, sarà in vigore fino al 27 dicembre, poi una pausa. Subentreranno infatti tre giorni in fascia arancione nei giorni 28, 29 e 30 dicembre per poi tornare in zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio. Le misure torneranno ad alleggerirsi solo il 4, per chiudere ancora in rosso il 5 e 6 gennaio.

Per tutto il periodo natalizio è confermato il divieto di spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino.



