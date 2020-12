Coronavirus, in Veneto due varianti non trovate altrove. I ricercatori: "Forse caratteristiche del nostro territorio"

26 dicembre 2020 a

I ricercatori del gruppo di virologia dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto a novembre, fra le 8 varianti del Sars-CoV-2 circolanti nella Regione, due varianti identificate al momento solo in Veneto. "Secondo i nostri studi preliminari - ha detto Antonia Ricci, direttrice dell'istituto - potrebbero essere varianti caratteristiche del nostro territorio". "Dovremo approfondire meglio queste varianti territoriali", ha aggiunto.

Antonia Ricci, ha ancora spiegato: "Abbiamo analizzato nel mese di novembre, 37 virus inizialmente e in questi primi non abbiamo trovato la variante inglese ma 8 diverse varianti: due di queste non sono a oggi ancora trovate in Italia e quindi potrebbero essere caratteristiche del territorio". Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto "cinque campioni" di pazienti che avevano avuto contatti con la Gran Bretagna e tre sono risultati positivi, due della provincia di Treviso e uno di Vicenza.

