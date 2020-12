Covid, polemica tra Burioni ed Heather Parisi: "Non fa il vaccino? Se si ammala si attacca al tram"

26 dicembre 2020 a

Heather Parisi dice no al vaccino anti Covid e il virologo Roberto Burioni alza i toni della polemica. "Heather Parisi dice no al vaccino e si prepara a subire attacchi? Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram" ha scritto su Twitter.

Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram. https://t.co/VexrFdj7b2 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 25, 2020

Avevano infatti discutere le parole di Heather Parisi nell'intervista rilasciata sul Corriere della Sera. La famosa show girl da Hong Kong aveva fatto sapere di non avere alcuna intenzione di fare il vaccino anti Covid perché non vuole usare un farmaco con una sperimentazione così breve. "Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno novax" spiegò nel corso dell'intervista. Parole alle quali ha replicato in modo durissimo il virologo Burioni, tra i principali sponsor della campagna vaccinale. Uno scontro diventato virael sui social.

