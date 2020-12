Lotto e Superenalotto, estrazione di sabato 26 dicembre 2020: occhio alle modifiche del calendario

26 dicembre 2020 a

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: occhio alle modifiche al calendario con le feste di Natale. Soprattutto l'estrazione in programma abitualmente il sabato, la terza della settimana, slitta.

L'estrazione del Lotto e del 10eLotto prevista per la festa di Santo Stefano, oggi sabato 26 dicembre 2020, verrà effettuata il giorno lunedì 28 dicembre 2020. Stessa sorte per l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre che è posticipata a lunedì 28. Il 31 dicembre si torna alla normalità, mentre il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non ci saranno estrazioni e vincitori. Il 31 dicembre 2020, come già avvenuto il 24 dicembre, la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 17.30, con l’estrazione alle 18.00.

Il jackpot per il prossimo concorso del Superenalotto a disposizione del ’6’ è stimato in 83,5 milioni di euro. Martedì 29 le estrazioni sono regolarmente in programma.

