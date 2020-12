Cordero di Montezemolo, a fuoco la villa di famiglia: corto circuito luci di Natale

26 dicembre 2020 a

La notte di Natale, ieri 25 dicembre, è andata a fuoco la villa della famiglia Cordero di Montezemolo, a Castiglione Torinese.

Illesi Marco Montezemolo, notaio di 71 anni e fratello di Luca, e i suoceri che erano in casa quando le fiamme si sono propagate. I famigliari dell’ex presidente di Fiat e Ferrari stanno tutti bene, così come gli animali che erano presenti all’interno della tenuta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri: le luci delle fiamme, ben visibili anche a distanza, hanno illuminato la zona collinare. Da una prima ricostruzione, pare che l’incendio si sia propagato dal tetto dell’abitazione. Secondo una prima ipotesi le fiamme sarebbero partite dalle luminarie di Natale andate in corto circuito.

