Covid, indice Rt in lieve aumento. Cinque regioni a rischio alto: Umbria con Liguria, Marche, Puglia e Veneto

Allarme dall'Iss, l'Istituto superiore della sanità. L’indice Rt infatti "è in lieve aumento nelle ultime due settimane, 0,90". È quanto evidenzia la bozza del report del monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell’Iss Ministero della Salute in possesso dell’Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita mercoledì 23 dicembre nel tardo pomeriggio. Nella settimana di monitoraggio si osserva un lieve aumento generale del rischio, con la maggior parte delle Regioni con un rischio Moderato o Alto e quattro Regioni a rischio Basso di una epidemia non controllata e non gestibile. In particolare, 5 Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto), sono classificate a rischio Alto.

Dodici Regioni sono classificate a rischio Moderato, di cui 4 (Emilia Romagna, Molise, PA Trento e Valle d’Aosta) hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità.

