Il profilo Instagram di Papa Francesco mette un altro like a una modella

A meno di un mese dal primo caso in Vaticano scoppia un nuovo caso legato al profilo Instagram di Papa Francesco.

Proprio come era accaduto con la modella brasiliana Natalia Garibotto, nelle scorse ore è apparso un like su una foto della modella Margot Foxx.

Il profilo Instagram della modella, dove appare la foto in costume, è privato ma la ragazza ha confermato su Twitter: "Al Papa è piaciuta la mia foto, significa che andrò in paradiso".

Come era accaduto nell'altro caso in Vaticano è stata aperta un'inchiesta interna. Bisognerà capire se questi like siano partiti effettivamente dall'entourage del Papa o se invece si tratta di un Fake costruito ad arte per farsi pubblicità.

