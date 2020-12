Morto il figlio di Nino Benvenuti. Si è suicidato. Stava scontando una pena di 4 anni

23 dicembre 2020 a

E' morto suicida Stefano Benvenuti, figlio di Nino, campione olimpico e mondiale di pugilato. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Piccolo di Trieste. Aveva 58 anni e il suo corpo è stato ritrovato alcuni giorni fa in un bosco nel Carso.

Il quotidiano ricorda come il rapporto con il padre fosse burrascoso. Il primogenito del pugile stava scontando una condanna a 4 anni per furto di gioielli ai danni dell'ex compagna. Aveva ottenuto gli arresti domiciliari negli ultimi mesi.

In passato c'era stata anche una causa intentata dal padre per il furto di un orologio d'oro, ricordo dei Giochi Olimpici del 1960, dei trofei e una preziosa bibbia.Oggetti che poi Stefano Benvenuti aveva restituito.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello della Lazio: "Una immane tragedia familiare ha colpito in queste ore Nino Benvenuti, un mito della giovinezza per molti di noi. La Societa’ Sportiva Lazio partecipa commossa al dolore di Nino per la tragica scomparsa del figlio Stefano"

