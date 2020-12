Vaccino Covid, Domenico Arcuri annuncia: "Il 28 dicembre altre 450.000 dosi da Pfizer"

23 dicembre 2020 a

Il commissario straordinario all'emergenza Covid in Italia, Domenico Arcuri, ha fatto il punto della situazione sulla pandemia. Intanto è partito dai vaccini: "L’approvazione del vaccino in soli 10 mesi è un risultato straordinario della scienza di cui essere orgogliosi - ha spiegato -. Dobbiamo essere riconoscenti agli scienziati che lavorando giorno e notte hanno portato a questo risultato".

Arcuri tuttavia ha tenuto alta la guardia: "La curva dei contagi non scende, rimane congelata ormai da qualche settimana - ha sottolineato - occorre dunque essere prudenti e responsabili. Necessari ulteriori sacrifici per evitare terza ondata". Il commissario poi è tornato ancora sul vaccino: "Da Pfizer dal 28 dicembre altre 450mila dosi - ha aggiunto - non ci saranno corsie preferenziali. Saranno vaccinati gratuitamente tutti gli italiani che lo vorranno, tutti sapranno per tempo dove e quando fare il vaccino".

