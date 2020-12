Italia zona rossa: gli spostamenti consentiti dal 24 dicembre al 6 gennaio, come evitare le multe. Torna l'autocerticazione

23 dicembre 2020 a

a

a

Dal 24 dicembre l'Italia diventa zona rossa nei giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio. Dunque il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l'1, 2, 3, 5 e 6 ci si potrà spostare solo con l'autocertificazione (clicca qui per scaricarla) per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Il 28, 29, 20 dicembre e il 4 gennaio l'Italia sarà zona arancione e ci si potrà spostare dai comuni sotto i 5.000 abitanti in un raggio di 30 chilometri

Il Ministero degli Interni ha inviato una circolare ai prefetti mettendo in chiaro i dettagli delle misure per la corretta interpretazione delle norme. Dettagli utili per evitare le multe da 400 a 1.000 euro previste dal Dpcm. Nei giorni in zona rossa è consentito lo spostamento per non più di due persone verso una sola abitazione privata, che deve essere situata nella stessa Regione, una sola volta al giorno nell'arco temporale che va dalle 5 alle 22. Fanno eccezione a tali limiti i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti.

Il Ministero degli Interni specifica che "oltre allo spostamento per raggiungere l’abitazione privata di destinazione, deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno".

Il Ministero mette in chiaro che resta consentito l'accesso ai luoghi di culto e la partecipazione a funzioni religiose nei limiti orari imposti dal "coprifuoco". Sono consentiti anche gli spostamenti ai volontari che svolgono attività di assistenza alle persone in stato di bisogno.

Nella circolare firmata dal capo di gabinetto Frattasi si raccomanda "la consueta puntuale attenzione nell’assicurare la predisposizione di efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure in argomento, in particolare per ciò che riguarda i controlli lungo le arterie di traffico e in ambito cittadino, al fine di prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancato rispetto del distanziamento interpersonale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.