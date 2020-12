Covid, 14.522 nuovi casi con 175.364 tamponi: i morti sono 553. Superate le 70.000 vittime da inizio pandemia

23 dicembre 2020 a

Sono 14.522 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 175.364 tamponi. L'indice di positività, vale a dire il rapporto tra numero di positivi e tamponi effettuati resta stabile all'8,2%. I morti nelle ultime 24 ore sono 553. Superata quota 70.000 vittime dall'inizio della pandemia, il dato complessivo è pari a 70.395.

Covid, l'avvertimento dell'Oms: "Nuova variante sembra più contagiosa nei bambini"

Calano ancora i ricoverati in terapia intensiva, attualmente a 2.624, 63 in meno rispetto a martedì 22 dicembre. Questi i dati principali relativi al consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Per quanto concerne i ricoveri negli altri reparti sono 402 in meno, per un totale di 24.546.

