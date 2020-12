Coniugi albanesi uccisi e fatti a pezzi a Firenze, fermata l'ex nuora: trasportava valigie sporche di sangue

23 dicembre 2020 a

Svolta nelle indagini sul caso di Sheptim e Teuta Pasho, i coniugi albanesi di 54 e 52 anni scomparsi nel 2015. Nei giorni scorsi i loro corpi sono stati ritrovati, fatti a pezzi, all'interno di quattro valigie a Firenze.

Il 22 dicembre è stata fermata Elona Kalesha, 36 anni, anche lei di origini albanesi che all'epoca della scomparsa dei coniugi aveva una relazione con il figlio della coppia, Taulant.

Sarebbe stata l'ultima a vedere vivi i coniugi nell'abitazione nel quartiere Novoli. Alcune persone in quei giorni l'hanno vista uscire di casa con delle valigie sporche di sangue. Per il momento la ragazza non ha risposto agli inquirenti. E' indagata per le ipotesi di reato di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadavere. Le prime tre valigie sono state ritrovate il 15 dicembre vicino al carcere, la quarta il giorno successivo grazie a dei cani molecolari.

Questa sera, 23 dicembre, la trasmissione Chi l'ha Visto? in onda su Rai 3 tornerà ad occuparsi del caso come era già avvenuto negli anni scorsi grazie alle denunce delle figlie Dorina e Vittoria Pasho.

