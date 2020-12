Covid, Mara Venier annuncia: "Mi vaccinerò in tv. E lo dirò anche a Domenica In davanti al commissario Arcuri"

23 dicembre 2020 a

Mara Venier si schiera pubblicamente a favore del vaccino Pfizer contro il Covid: "Sono favorevole al vaccino e sono assolutamente disposta a farlo anche pubblicamente e in diretta televisiva - ha spiegato la conduttrice all'Adnkronos, pronta dunque a fare da testimonial -. A Domenica In avrò in apertura il ministro Speranza e in studio il commissario Arcuri e lo dirò anche pubblicamente".

Intanto Mara Venier ha pubblicato orgogliosa sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 2 milioni di follower, la copertina di Oggi, dove appare insieme a Maria De Filippi, come due regine della tv italiana. Le due si sono raccontate a cuore aperto al settimanale. Mara Venier è senza dubbio tra i volti più amati del panorama dello spettacolo nazionale.

