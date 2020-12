Covid, dal Codacons prima causa di risarcimento danni alla Cina: il caso di una donna di Frosinone

23 dicembre 2020 a

a

a

Parte in Italia la prima causa di risarcimento per danni da pandemia. Ad intentarla il Codacons per conto di una donna di Frosinone che prima ha perso la madre a causa del Covid 19 e poi, dopo essere risultata positiva al virus, è stata ricoverata ed intubata per gravi complicazioni polmonari, e tuttora è costretta a sottoporsi a controlli e visite periodiche. La causa pilota si aprirà ufficialmente il prossimo 13 gennaio con la prima udienza dinanzi al Giudice di pace di Frosinone.

**Coronavirus: virologi in tv, Codacons presenta istanza su compensi**

"Chiediamo il risarcimento dei danni subiti dalla donna a causa del contagio sia sul fronte del danno biologico, per il periodo di ricovero e intubazione, sia su quello del danno non patrimoniale, per lo stress subito a causa del contagio che ha portato la signora a vivere in un costante stato di paura e che ancora oggi la limita negli spostamenti e nelle relazioni interpersonali - spiegano da Codacons - Il risarcimento viene richiesto alla Repubblica Popolare Cinese in ragione di due diversi profili di responsabilità che hanno portato alla diffusione de contagio e, di riflesso, al contagio dell’attrice. Nello specifico, il primo motivo è la commercializzazione di animali selvatici all’interno del wet market di Wuhan, il secondo riguarda il ritardo e le omissioni nella comunicazione dell’esistenza di casi di polmonite a causa sconosciuta". Per aderire all’iniziativa legale https://codacons.it/pandemia-coronavirus/.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.