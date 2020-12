Covid, la variante inglese colpisce anche senza contatti con la Gran Bretagna: un nuovo caso a Loreto

23 dicembre 2020 a

La variante inglese non colpirebbe solo con contatti in Gran Bretagna. E mercoledì 23 dicembre è arrivata la prova: un caso della cosiddetta variante inglese del Covid è stato rilevato a Loreto, in provincia di Ancona, nelle Marche. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia.

"Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti - ha sottolineato all'Ansa il direttore del Laboratorio Stefano Menzo - e ora sappiamo che si tratta della variante inglese". Sempre nei giorni scorsi gli esperti hanno ribadito comunque l'efficacia del vaccino Pfizer anche su questa variante.

