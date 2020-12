Famiglia, la ministra Bonetti a Radio In Blu: "Nella Finanziaria assegno universale e rimborso per gli asili nido"

23 dicembre 2020 a

In arrivo nuovi provvedimenti nella prossima manovra Finanziaria per le famiglie: "Innanzitutto il primo pezzo del Family Act a riprova che quando diciamo che vogliamo cose concrete le facciamo davvero - ha spiegato la ministra della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti -. Il primo pezzo del Familiy Act è l’assegno universale che partirà dal primo luglio del prossimo anno, abbiamo investito 3 miliardi che servono come risorse aggiuntive".

La ministra prosegue: "Tra le misure anche il rimborso spese per gli asili nido fino a 3mila euro annui per nucleo familiare, poi misure sull’imprenditoria femminile e un passaggio importante è che in due manovre abbiamo risolto anche una questione sul congedo per i padri aumentandolo a dieci giorni obbligatori", ha aggiunto la Bonetti a Radio in Blu.

