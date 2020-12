Terremoto Ragusa: due edifici lesionati, molte persone hanno dormito in auto. Scossa sentita anche a Malta. Il video

23 dicembre 2020 a

a

a

Tanta paura per il terremoto che nella serata del 22 dicembre in Sicilia tra le province di Ragusa e Caltanisetta (magnitudo 4.4 con epicentro nella Costa Ragusana).

Danni di lieve entità sono stati riscontrati su due edifici di Ragusa. A renderlo noto sono stati i vigili del fuoco che hanno effettuato delle verifiche per tutta la notte. Molte persone persone, impaurite, sono corse in strada dimenticando le chiavi ed hanno dovuto dunque chiamare i pompieri per rientrare.In corso delle verifiche anche per dei piccoli danni in due chiese.



Dopo la forte scossa in tanti hanno di trascorrere la notte in auto. Il terremoto è stato percepito in maniera netta nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania e Caltanissetta. Secondo alcune testimonianze la scossa sarebbe stata sentita anche nel Palermitano e a Malta.

"Un grande spavento, ma la Protezione Civile regionale mi comunica che non ci sono particolari accorgimenti per la popolazione, oltre alle norme di sicurezza in caso di nuova scossa: in un luogo chiuso, occorre cercare riparo nel vano di una porta di un muro portante, sotto una trave o sotto un tavolo resistente; all’aperto, occorre allontanarsi da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche. È importante lasciare libere le linee telefoniche, non utilizzare ascensori". Ha scritto su su Facebook il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

Nella notte alle 1.39 del 23 dicembre c'è stata una piccola replica sempre con epicentro nella Costa Ragusana di magnitudo 1.4.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.