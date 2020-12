Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 in Sicilia nella zona di Ragusa

22 dicembre 2020 a

a

a

Terremoto in Sicilia: la scossa è stata registrata alle ore 21:27 di stasera, martedì 22 dicembre 2020, nella provincia di Ragusa. Il sisma è stato di magnitudo 4.4. Epicentro sulla costa ragusana, ad una profondità di 30 chilometri. Diverse le chiamate ricevute dalle sale operative dei vigili del fuoco per informazioni: al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni, ma ovviamente sono in corso tutte le verifiche del caso per capire se il sisma ha causato danni sul territorio. Numerosi anche i post sui social. Sempre oggi una serie di terremoti di intensità minore era stata registrata nella provincia di Reggio Calabria, il più forte alle ore 22.37 di magnitudo 3, epicentro a Roccaforte del Greco. Nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre, invece terremoti di magnitudo 3.6 e 3.3 rispettivamente a Montegiorgio (Fermo) e Foggia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.