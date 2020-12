Livatino, primo magistrato beato nella storia della chiesa. Il decreto di Papa Francesco

22 dicembre 2020 a

a

a

Sarà beato il giudice Rosario Livatino. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce il martirio del magistrato siciliano ucciso dalla mafia. Si tratta del primo magistrato beato nella storia della chiesa.

La denuncia dei pescatori tornati dalla Libia: "Sentivamo torturare altri detenuti"

Laureatosi a soli 22 anni in giurisprudenza, il "giudice ragazzino", così come era stato soprannominato per la sua giovane età, fu ucciso, in un agguato mafioso la mattina del 21 settembre 1990 sul viadotto Gasena, lungo la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, mentre - senza scorta, con la sua Ford Fiesta amaranto - si recava in Tribunale. Nella sua attività Livatino si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la Tangentopoli siciliana ed aveva messo a segno numerosi colpi nei confronti della mafia, attraverso lo strumento della confisca dei beni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.