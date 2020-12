Lotto e Superenalotto, ecco le variazioni delle giocate per le feste di Natale 2020

22 dicembre 2020 a

a

a

Le feste di Natale condizionano anche il gioco del Lotto. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato che per i concorsi di giovedì 24 e 31 dicembre, la raccolta delle giocate terminerà alle ore 17.30. In entrambi i concorsi l'estrazione dei numeri vincenti avverrà alle ore 18 e non alle 20 come accade solitamente. Il provvedimento è dovuto al fatto che le giornate sono prefestive e quindi l'Agenzia ravvisa "l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura dell’accettazione delle giocate dei concorsi". Per quanto riguarda il Superenalotto, invece, il concorso di sabato 26 dicembre sarà posticipato al lunedì successivo, 28 dicembre. Anche in questo caso la raccolta delle giocate avverrà alle ore 18, mentre l'estrazione è in programma alle 18.30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.