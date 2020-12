Gianni Morandi, polemica per lo scatto con Mihajlovic: "Siete senza mascherina". Ma il cantante risponde a tutti | Foto

21 dicembre 2020 a

a

a

Gianni Morandi pubblica una foto su facebook con Sinisa Mihajlovic e scoppia il pandemonio sui social. L'intento era davvero innocente: il cantante infatti ha riempito di complimenti il tecnico del Bologna ed era così felice per aver incontrato Mihajlovic che ha postato tutto su facebook. "Oggi (lunedì 21 dicembre ndr) ho incontrato Sinîsa Mihajlovic. L’ho trovato molto in forma, sorridente, come non lo vedevo da tempo. Ha vinto una battaglia molto impegnativa, contro una malattia che quasi sempre non perdona, la leucemia", ha scritto Morandi.

Il cantante poi prosegue: "La sua determinazione e la sua grinta, come quando giocava, insieme alla bravura dei medici, hanno fatto il miracolo... Ci siamo scambiati gli auguri di Natale", ha concluso. Apriti cielo. Per lui sono arrivati i commenti di tantissimi fan di Morandi che lo hanno criticato per aver scattato una foto con Mihajlovic senza la mascherina, dispositivo fondamentale in fase di pandemia da Covid. A nulla sono valse le decine di risposte del cantante, il quale si è giustificato dicendo di aver fatto regolarmente il tampone prima di fare ingresso nel centro sportivo dove si allena il Bologna. Nulla da fare, la pazienza di Morandi non ha dato alcun frutto. I commenti si sono sprecati. In barba al nobile intento degli auguri di Natale a un uomo che in questo 2020 ha dovuto combattere e sconfiggere una malattia gravissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.