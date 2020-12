Covid, 10.872 nuovi casi con appena 87.889 tamponi: i morti sono 415. L'indice di positività risale al 12,3%

21 dicembre 2020 a

a

a

Aumenta ancora il rapporto tra numero di positivi e numero di tamponi effettuati stando all'ultimo bollettino della protezione civile e del Ministero della salute diffuso lunedì 21 dicembre. A fronte di 87.889 tamponi, i nuovi positivi al Covid in Italia sono 10.872. Il rapporto così sale al 12,3%. I morti delle ultime 24 ore sono 415. Nella giornata di domenica 20 dicembre i nuovi casi erano stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352, con un rapporto numero positivi/tamponi effettuati al 10,9%. A oggi in Italia ci sono 613.582 attualmente positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 9.178. L'incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 19.632, un dato che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.281.258. Per quanto riguarda i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva, i primi sono in diminuzione di 13 unità, gli altri in aumento di 12, per un dato totale rispettivamente di 25.145 e 2.731.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.