Coronavirus, tende gonfiabili e stanze isolate per tornare ad abbracciare i parenti nelle Rsa

Tende gonfiabili, stanze isolate, pareti di plastica. Tornano carezze e abbracci nelle Rsa ed ora anche nei reparti per bambini.

Uno dei gravi problemi della pandemia è stata proprio la carenza di contatti tra coloro che sono in ospedale o ricoverati nelle Rsa. Fin dalla prima ondata, la scorsa primavera, le visite con i parenti sono state di fatto azzerate per evitare contagi. In molte strutture i pazienti e gli ospiti sono stati dotati di tablet per le video chiamate con i parenti. Ma non è la stessa cosa.

Così il problema di garantire in qualche modo un contatto con le persone care è diventato un problema da risolvere. Non solo in Italia. Una delle prime stanze degli abbracci è stata realizzata nel maggio scorso in una casa di riposo per anziani di Bourbourg, nel nord della Francia dove appunto ospiti e parenti si potevano incontrare divisi da una "parete" di plastica che consentiva tuttavia un minimo di contatto.

Da allora le stanze, o le tende, degli abbracci si sono moltiplicate anche in Italia, nelle case di riposo, nelle Rsa e nelle case di cura."È stata una sensazione bellissima per entrambi, sfiorare i capelli e stringere le mani di mia mamma, abbracciarla", ha detto una delle parenti di una donna ricoverata in una Rsa di Castelfranco Veneto tra le prime nella penisola ad allestire la stanza degli abbracci.

Per entrare in queste camere speciali bisogna osservare un preciso protocollo di igiene e di sicurezza, dopo di che si entra a turno nelle postazioni.

Nella Rsa "Sacro Cuore" di Brugnato, in provincia di La Spezia, secondo quanto riporta un servizio dell'Avvenire il contatto tra parenti e ospiti è stato reso possibile grazie a una ditta di mongolfiere che ha realizzato una tenda speciale.

A Roma dal 21 dicembre è stata allestita la tenda degli abbracci nel reparto pediatrico dell'Irccs San Raffaele. I piccoli pazienti potranno abbracciare i genitori o i parenti in tutta sicurezza.

