Covid, Galli sulla nuova variante del virus: "E' come un bullo di quartiere, si diffonde meglio ma non significa che si morirà di più"

La nuova variante del virus isolata in Gran Bretagna secondo l'esperto Massimo Galli che ha parlato in tv. "Questo ceppo - ha detto su La7 a L'Aria che tira - ha l’aria di stare diventando il bullo di quartiere. Non è quello che si diffonde più velocemente, è quello che si diffonde meglio e diventa dominante in un ambito geografico ristretto, che riesce a prendere il sopravvento. Non significa che il virus è più cattivo e si morirà di più, significa che questa storia non è finita e bisogna stare attenti".

Massimo Galli è responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano ed oggi domenica 20 dicembre 2020 era ospite all’Aria che tira, su La7, dove è stato sollecitato da domande sull’individuazione di un nuovo ceppo di coronavirus nel Regno Unito.

