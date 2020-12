TeleThon, maratona televisiva Rai da record: raccolti oltre 46.218.000 euro

19 dicembre 2020 a

Edizione da record per la maratona televisiva per Telethon, che ha l'obiettivo di finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche e malattie rare. Nata in Italia nel 1990, l'appuntamento televisivo è nelle trasmissioni Rai e quest'anno è andata in onda dal 12 al 19 dicembre 2020 (ma la raccolta fondi andrà avanti sino al 31 dicembre). Al momento in cui l'ultima trasmissione - I Soliti Ignoti condotta da Amadeus - ha chiuso i battenti il contatore aveva superato quota 46.217.000 euro: record della maratona tv. Una grande sorpresa considerate le difficoltà economiche dovute al Coronavirus.

