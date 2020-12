Decreto Natale, la lista dei negozi aperti. Bar e ristoranti chiusi: asporto e servizio a domicilio consentito

19 dicembre 2020 a

Il Decreto di Natale cosa permette di fare alle varie attività? Bar e ristoranti chiudono dal 24 dicembre al 6 gennaio. Chi vorrà potrà rimanere aperto ma solo per il servizio a domicilio o per l’asporto entro le 22.

Anche, bar, pasticcerie, gelaterie potranno continuare a lavorare, ma solo se offriranno questi servizi. Aperti invece gli autogrill lungo le autostrade e i bar in stazioni e aeroporti. I negozi: supermercati e alimentari ovviamente sempre aperti tranne che il giorno di Natale e il primo del 2021. Negozi invece sempre chiusi, ma nella lista delle 35 attività commerciali che restano aperte nei giorni di zona rossa ci sono: parrucchieri, barbieri, farmacie, parafarmacie, librerie, edicole, fiorari, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo, tabacchi e ferramenta, lavanderie e negozi per animali. Chiusi naturalmente centri commerciali e mercati tranne che per la vendita di alimentari.

