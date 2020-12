Decreto Natale, attività motoria e sportiva: come si possono fare. Le regole

19 dicembre 2020 a

a

a

Nel corso della conferenza stampa in cui il premier Giuseppe Conte ha spiegato agli italiani il decreto di Natale con tutte le disposizioni in essere dal 24 dicembre al 6 gennaio, un approfondimento è stato fatto per quando riguarda l'attività sportiva. Nei giorni presi in esame dal dpcm appena ufficializzato, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione - quindi senza uscire dal proprio Comune - purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina); è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva, ed è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

