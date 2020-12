Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 a

Nuova estrazione di Eurojackpot, questa sera venerdì 18 dicembre 2020 dopo le ore 20 e i numeri saranno pubblicati in questa pagina non appena verranno resi noti. L’estrazione settimanale ha un montepremi di 31 milioni di euro.

Eurojackpot è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 115 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 115 i Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì.

Eurojackpot, numeri vincenti stasera venerdì 18 dicembre 2020: ----- (qui i numeri appena saranno ufficializzati)



Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che hai centrato con la tua giocata.

