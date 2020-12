Covid, Arcuri: "Vaccino per tutti gli italiani entro autunno. Così distribuiremo le dosi"

17 dicembre 2020 a

"I cittadini europei inizieranno a vaccinarsi tutti il 27 dicembre: sarà un bel giorno, un giorno simbolico. Da lì inizieremo a vaccinare il personale sanitario e il personale e gli ospiti delle rsa". Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa.

Covid, Ema anticipa parere sul vaccino Moderna al 6 gennaio

"Ci saranno 202 milioni dosi di vaccino per l’Italia", tuttavia "non più in 15 mesi, bensì in 21 mesi" spiega il commissario perché Sanofi "che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021, ha un ritardo e ce le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022". Per la somministrazione dei vaccini, dopo il personale sanitario e gli ospiti della Rsa "da febbraio andremo in ordine decrescente di fragilità. Non ci sarà nessuna fila ma un’ordinata somministrazione secondo criteri che comunicheremo nelle prossime settimane. Tra la prossima estate e l'autunno saranno vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno" aggiunge. "Il numero totale degli attualmente positivi è in calo da 20 giorni" ha analizzato il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

