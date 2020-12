Tiziana Cantone, nuova inchiesta sulla morte dopo i video hot in rete. Il servizio de Le Iene

17 dicembre 2020 a

Tracce informatiche cancellate da iPhone e iPad, segni sul suo collo che non sarebbero compatibili con lo strangolamento attraverso delle pashmina. Su questi due elementi si basa l’apertura di un nuovo fascicolo nelle indagini sulla morte di Tiziana Cantone, la giovane napoletana che si sarebbe suicidata il 13 settembre del 2016 dopo che numerosi suoi video hot erano stati diffusi in rete.

Vittima di revenge porn. Un caso seguito in questi anni da Le Iene - in particolare da Roberta Rei - che hanno sempre dato voce alla madre, Teresa Giglio, che sin dal principio della tragedia non crede al suicidio.

